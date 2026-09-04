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Царьград

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Русский турист утонул в итальянском озере Комо на глазах у своей девушки

Русский турист утонул в итальянском озере Комо на глазах у своей девушки

В какой-то момент мужчина перестал держаться на поверхности и скрылся под водой. Несмотря на оперативный приезд водолазов и пожарных, спасти мужчину не удалось.

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