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Песков не исключил контакты президентов России и США по итогам поездки Кушнера

Песков не исключил контакты президентов России и США по итогам поездки Кушнера

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить по телефону итоги поездки американских переговорщиков в Москву и Киев.

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