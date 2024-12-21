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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Всегда удивляет это-"вместо "шубы", вместо "оливье"...ну не нравятся или надоели-полно других рецептов, жизни не хват...Вместо скучной и ...
  • людмила
    Спасибо за рецепт.Самый простецкий ...
  • людмила
    А как же - мяса должно быть больше?😃 Спасибо, необычный рецепт. Попробуем.На столе столько ...

Рыба под шубой, но это не салат. Используем скумбрию

Рыба под шубой, но это не салат. Используем скумбрию

Скумбрия, запеченная с овощами, имеет насыщенный вкус и нежную текстуру. Этот рецепт позволяет рыбе пропечься до готовности, а сочетание с отварными овощами добавляет блюду яркие и сбалансированные нотки.

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