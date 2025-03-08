Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вернулась сама к отцу. Пропавшая десятилетия назад девочка найдена живой

Вернулась сама к отцу. Пропавшая десятилетия назад девочка найдена живой

Полиция и современные технологии помогли раскрыть исчезновение, которое оставалось тайной более двух десятилетий Воспоминания о трагедии, которая потрясла американский Нью-Хейвен (штат Коннектикут), ожили, когда стало известно об обнаружении девочки, похищенной 26 лет назад, Андреа Мишель Рейес.

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