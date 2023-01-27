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Фред Ванвлит планирует стать клиентом агентства Klutch Sports

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит собирается заключить соглашение с агентством Klutch Sports. Агентством Klutch Sports руководит близкий друг лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол.

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