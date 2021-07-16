Игроки ЦСКА отказались прививаться, Бердыев может возглавить сборную России, Черчесов отказался от неустойки, траты «Зенита» на агентов и другие новости утра

Доброе утро! Ничто не постоянно, кроме утреннего дайджеста. Поехали! 👨🚀 1. Все игроки ЦСКА отказались прививаться от коронавируса.
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