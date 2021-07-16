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Игроки ЦСКА отказались прививаться, Бердыев может возглавить сборную России, Черчесов отказался от неустойки, траты «Зенита» на агентов и другие новости утра

Игроки ЦСКА отказались прививаться, Бердыев может возглавить сборную России, Черчесов отказался от неустойки, траты «Зенита» на агентов и другие новости утра

Доброе утро! Ничто не постоянно, кроме утреннего дайджеста. Поехали! 👨‍🚀 1. Все игроки ЦСКА отказались прививаться от коронавируса.

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Лена Мисько
«Локомотив» согласовал с 25-летним защитником «Байера» и сборной Хорватии Тином Эдваем условия личного контракта. Как пишет Ваня Карпов, теперь клуб должен договориться о сумме трансфера с немецким клубом. Об интересе к защитнику также сообщал Костя Алексеев. Едвай должен заменить в «Локомотиве» завершившего карьеру Ведрана Чорлуку. В футболисте заинтересован лично Марко Николич. Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро, а вероятность трансфера — в 78 процентов.
Лена Мисько
Футболист, которого планирует подписать "Краснодар", на этой неделе был дисквалифицирован (https://m.rfs.ru/news/213986) на месяц условно. Речь о 18-летнем полузащитнике Никите Кривцове из владимирского "Торпедо", который в прошлом сезоне играл в аренде "Томи". Санкции к игроку применил РФС - "за контактирование с лицом, не являющимся посредником, но осуществляющим деятельность аналогичную деятельности посредников". Это лицо - Владимир Казаков, который в прошлом сезоне был помощником Александра Кержакова в "Томи". Макс Алланазаров на днях писал (https://t.me/registaJournalista/2074), что Кривцов в случае подписания контракта с "Краснодаром" может отправиться в аренду в "Нижний Новгород", который Кержаков с Казаковым тренируют сейчас. К Казакову санкции может применить комитет РФС по этике, так как он, будучи тренером, исполнял функции посредника (агента). Кривцов, как и Казаков, родом из Мурома. Оказавшись во Владимире, Никита сразу обратил на себя внимание специалистов. Так, после контрольного матча владимирского "Торпедо" с "Шинником" Александр Побегалов, тренировавший ярославский клуб, просил Дмитрия Вязьмикина (он тогда возглавлял "Торпедо") отдать талантливого игрока. Но Кривцов остался во Владимире, а затем отправился в Томск. Оттуда он формально вернулся во Владимир, но на самом деле поехал на сбор "Краснодара". В последнем контрольном матче команды Виктора Гончаренко на сборе в Австрии с чешским "Динамо" Кривцов на 70-й минуте заменил Газинского.
Лена Мисько
Судя по Инстаграму Спартака, в новом сезоне в РПЛ будут играть такими мячами. Как вам?
Ruslan Zakirov
Такая 3-Д геометрия немного непонятна. Главное чтобы это чудо дизайнерского искусства не превратилось вторым Джибулани. Мне очень понравился игровой мяч ЧМ-2018. Более качественного мяча не пробовал за более чем 40 лет в футболе. Очень классный контроль и на ведении, и при работе мячом в статике, удар получается очень плотным и контролируемым.
Ritchie Blackmore
Игроки ЦСКА в полном составе решили не прививаться от коронавируса. Молодцы! Уважение думающим людям!
Ruslan Zakirov
Привет от недумающего человека. Я вакцинировался, так же вакцинировались и моя жена и дочь, мой сын со своей женой.
Ritchie Blackmore
Это Ваше дело. Тест на антитела сдавал? У меня иная позиция по вакцинации-тянуть как можно дольше.
Ruslan Zakirov
Тест на антитела толком не сдавал. Вернее сдал, но сразу после второй вакцинации и уехал работать в море.
Ritchie Blackmore
!!! Необходимо ( это по уму ) вначале сдать тест, потом, если нужно, привиться, затем 2 недели на больничном ( почему, знаешь ? ), а на 10 день обязательно сделать КТ лёгких . Как то так.
Ruslan Zakirov
Давай, мочи, дальше рассказывай. Я тебе говорю, что я и вся семья привились уже. Причем сын со своей женой сделали это в Великобритании. Как-то не загнулись весь всех этих "рекомендаций лучших собаководов мира".
Ritchie Blackmore
Не знаю, что тебе ответить. Я не говорил, что обязательно после вакцинации смельчаки "загнутся" Ещё раз ! По мнению врачей нужно не менее года-полутора наблюдать за вакцинируемыми ( не всем подряд колоть, как сейчас, а мышам, кроликам. свинкам... ) ), а уж потом принимать решение о возможности или нет запуска вакцины в массовое производство. Это понятно? И опять - ты упустил-Необходимо ( это по уму ) вначале сдать тест, потом, если нужно, привиться, затем 2 недели на больничном ( почему, знаешь ? ), а на 10 день обязательно сделать КТ лёгких . Как то так. Это минимум, что можно тебе сказать. Если привился - подсел на иглу. Вакцина имеет весьма кратковременный эффект. И после неё иммунитет снижается. Потому и нужно сидеть дома и наблюдаться. Я за тебя ответил. Не парься.
сергей озеров
Так,как быть? По одному уму -надо сдать тест,потом привиться, потом на больничный и в конце КТ. А по другому уму( змей был двухголовый),нафиг ничего не надо,и тянуть,тянуть,тянуть... а сколько тянуть,пока кролики и свинки не разрешат?
Ruslan Zakirov
Как все-таки здорово, что тебя нет в моем непосредственном кругу общения. Некоторые в боженьку верят и при меньшей доказательной базе чем у медиков, разработчиков вакцины.
Ritchie Blackmore
Ты непосредственно по моему тебе ответу выше что можешь сказать? А то говоришь общими словами не о чём-очень похоже на театрализованное представление под грифом "Прямая линия". Смотришь и думаешь-что он хотел сказать и когда же он по делу что то молвит?
Ruslan Zakirov
А чего здесь непонятного? Я просто не хотел грубо отвечать. Думаю, что моих собственных навыков и умений, а также критического анализа вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы и принять собственное решение без всяких перечисленных тобой мер. Опять-таки я свое мнение навязывать никому не собираюсь.
Ritchie Blackmore
Не вижу повода для того, чтобы отвечать мне грубо. Я тоже думаю, что моих собственных навыков и умений, а также критического анализа вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы и принять собственное решение. Прежде чем так говорить, я пообщался с массой знающих толк в медицине людей. И не только это. Мнение своё не навязываю. Но ответь мне всего на один вопрос-почему так усиленно нам втюхивают эту вакцинацию, грубо и цинично нарушая всё, что только можно?
Ritchie Blackmore
К изучению для понимания ситуации- Конституция РФ ст. № 21, 22. ФЗ № 157 ст. 5, ФЗ № 323 ст 20. Для чего и для кого составляются основные законы? Или мы в пещерах живём?
Ruslan Zakirov
А что нарушается-то? Вакцинация действительно работает. Во всяком случае ни на самом себе, ни на моих домочадцах я побочных эффектов не увидел, не считая краткосрочного (12 часов) повышения температуры у моих девчонок, и небольшой сонливости у меня самого.
Ritchie Blackmore
Ты не внимательно читаешь и "забываешь" ответить на простые вопросы. Почитай выше мой ответ тебе от 17 июля 23:46. Почему смельчаки упорно не желают просто сесть и подумать? Всё же просто и всё на поверхности.
Ritchie Blackmore
Что значит " а что нарушается"??? ВСЁ. Ты читал мои ответы тебе??? Опять повторюсь- По мнению врачей нужно не менее года-полутора наблюдать за вакцинируемыми!!!!!!!!!!!!!!! В течение этого срока вполне возможны различные обострения. Не неделя, как ты пишешь, а год-полтора-два. Это мнения врачей. И колоться нужно постоянно-уже с иглы не соскочишь-вирус мутирует. В этом то и вся соль-сажают пациента на вечную вакцинацию. Что будет происходить с каждым укольчиком-вопрос. Помимо ковида, смельчаки вешают на себя дополнительную головную боль. И не секрет, что сейчас большинство ковидных являются ранее привитыми. Или ты не в курсе? Врачи то вакцинируются или Ковиваком, или ( большинство ! ) делают себе справки на год, а потом, возможно, отстанут с вакцинацией. Этого ты тоже не знаешь?
Ruslan Zakirov
Уже больше года прошло с этих "сесть и подумать". Я хайпом не страдаю. Вакцинацию делал для себя, а не для Путина и мирового правительства.
Ruslan Zakirov
Полностью согласен с небольшим дополнением. За здоровьем человека надо следить всю жизнь и немного после нее, а не только до и после вакцинации. Вечная вакцинация, чипирование, какая там еще побочка в долгосрочной перспективе? В настоящее время у меня единственная "головная боль" это объясняться перед тобой, почему же я все-таки решился делать вакцинацию вместе со всей своей семьей (вернее я сделал себе на несколько месяцев раньше чем мои).
Ritchie Blackmore
Я про тебя и говорю. Если нет побочек, повезло. Дай Бог, чтобы не было и в дальнейшем. Будь здоров! Сегодня болеем за Спартак!
Ruslan Zakirov
Из миллиона провакцинированных умрет какой-нибудь старик - О! Ужас! Вакцина убивает. Зато остальным 999.999 просто тупо повезло как мне. Восхищает такая логика. Сделал в марте. С конца марта по середину мая работал в море по 14-15 часов в день без выходных - проблем не было. Занимаюсь силовыми упражнениями на улице при температуре свыше 40 градусов, тренируюсь и гоняю в футбол при температуре около 35 градусов. Интересно, если бы я послушал таких советчиков как ты и сидел и ждал чего-то там, я смог бы так без вакцины?
Ritchie Blackmore
Как ты наивен, Руслан. Почитай внимательно наш диалог. Ты зацикливаешься на себе. Многое пропускаешь. Вакцинироваться теперь нужно постоянно-понимаешь ты это? Что будет вводиться, как организм будет реагировать... Ты изучил все свои скрытые болячки прежде чем колоться? Надеюсь, что тебе и твоей семье просто повезёт. Многие, кого насильно заставляют, желают вместо вакцины ( не верят ) ввести физраствор... Не в курсе, да? Если бы из миллиона один, никто бы ничего не говорил. И умирают далеко не старики-в армии с тромбозами мучаются после этого беспредела... Короче, читай и анализируй.
Лена Мисько
пожалуйста указывай первоисточники своей информации, статистику, мнение врачей и вирусологов а если то что ты пишешь из разряда - ОБС, то больше не надо ничего писать
Лена Мисько
Футболисты и сотрудники красно-белых, включая представителей основной команды, «Спартака-2» и дубля, вакцинировалась от коронавирусной инфекции. Уважение думающим и заботящимся о своем здоровье и о здоровье других!!!
Лена Мисько
так же вызывает уважение и ФК Рубин *** "Игроки "Рубина" прошли вакцинацию от COVID-19. Все игроки основного состава команды были привиты вакциной от COVID-19 "Спутник V". Первый этап вакцинации прошел 25 июня. Ранее вакцинацию "Спутником V" прошли члены тренерского штаба и персонал "Рубина", - говорится в сообщении.
Лена Мисько
Все футболисты и персонал «Урала» вакцинировались от коронавируса https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/vse-futbolisty-i-personal-urala-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-1809347/
Лена Мисько
Футболисты и тренеры "Ахмата" вакцинировались от коронавируса Команда прошла вакцинацию в последний день первого тренировочного сбора, который проходил в подмосковном Новогорске https://tass.ru/sport/11836209
Ritchie Blackmore
Наверное, выхода другого не было. Много ли среди них добровольцев? Почему через "колено", не давая людям воспользоваться своими ЗАКОННЫМИ правами? Что же в этом уважительного, интересно? Людей за людей не считают. И каким образом вакцинация поможет заботиться о своём здоровье???
Лена Мисько
лично тебя кто-то заставляет? я не встречала людей, которые мне бы сказали - меня заставляют, я не хочу, но вынужден
Ritchie Blackmore
о как!!! Слов нет просто. Ты на самом деле думаешь, что вакцинация добровольная? Заставляют подписывать добровольное согласие для того, чтобы потом отмахнуться в случае чего... По всей стране беспредел в той или иной форме. В армии всех ( мало кто желал ), на зонах, в полиции, бюджетники, на предприятиях выбора не дают... Ты не в курсе, да? Надежда, что за счёт первых смельчаков наберут необходимый % , а остальных оставят в покое. "Лучшие всегда идут впереди" в теме вакцинации нужно понимать с точностью до наоборот. Многие не спешат, но пристально наблюдают за происходящим.
Ritchie Blackmore
Ты не ответила- И каким образом вакцинация поможет заботиться о своём здоровье??? По большей части все положительные моменты исходят из путинских СМИ. Буквально на каждом углу. Можно ли, вообще, им верить??? Хоть одному слову, можно? Людей 24 часа в сутки зомбируют.
Лена Мисько
про зоны и тюрьмы - это смешно... их в случае отказа выгнали бы или расстреляли? я не в курсе, а ты откуда знаешь? - ссылку на источник инфы дай
Лена Мисько
сначала ты, будь любезен, хотя бы часть той информации, которую выдаешь, подкрепи хоть как-то
Лена Мисько
ты мне про Рошаля писал, что он против, я опровергла... и как?
Ritchie Blackmore
тебе смешно, но это реальность. И про армию ничего не знаешь? Ты, оказывается, по жизни судишь исключительно по ссылкам. Много в таком случае проходит мимо тебя.
Лена Мисько
нет, не по ссылкам, тебе неправильно показалось но, у тебя я просила ссылки на те авторитетные мнения, которыми ты тут апеллируешь тех медиков и тех вирусологов, мнению которых ты так доверяешь но, сдается мне, что все это обсуждают бабушки у подъезда, а ты сюда приносишь / если в следующем твоем комментарии опять будет вода, без конкретики, я даже отвечать не буду
Ritchie Blackmore
Подкреплений столько, что хватит на десять лет. Ты не хочешь это принимать. Я же говорю-разумные наблюдают за происходящим, а потом будут принимать для себя решение. Не нужно сразу лететь в пропасть. Тем более, вопросов океан. А со стороны властей идёт конкретный пресс. На одном из предприятий Воронежа запустили замануху-три дня к отпуску тем чудакам, которые вакцинируются на территории предприятия. О как! На какую только подлость не идут. И ты бы видела "счастливчиков" - один другого "краше" те ещё кадры! Рассуждают-всё равно заставят... А подумать? Да им нечем. Рады этим 3 дням как ребёнок игрушке. Замечу, руководство и приближённые не вакцинировались. Но это требование спущено сверху. Надеяться за счёт подопытных набрать необходимый %. Представляешь, как они думают о тех, кого купили за эти 3 дня? Как, оказывается, просто народцем манипулировать. Ты так и не ответила, равно, как и Руслан-почему грубо нарушаются законы? ссылки на статьи я приводил ранее. Народ отучают думать, нагло перечёркивая Конституцию и ряд ФЗ. Щёлкнули плёткой, овечки пошли. Щёлкнули ещё раз-остановились.
Ritchie Blackmore
Я верю тому, что сказал Рошаль относительно того, что у нас ничего не было готово. Ничего. А сейчас он лукавит, так как зависим от ер. Они " связали" по рукам и ногам не только Рошаля.
Лена Мисько
Ты хоть одно приведи, на 10 лет не надо... пока воду льешь только, да повторяешь одно и тоже *** Юристы сочли, что обязательная вакцинация не противоречит закону / "Многие апеллируют, что вакцинация противоречит закону, ссылаются на статью 2 Конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же Конституции - это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод. Права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья, безопасности государства" Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов заявил, что в соответствии с Конституцией РФ на власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан. "41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является Конституция. Это совершенно нормально. Это не действует в противовес Конституции, которая возлагает на государство соблюдение установленных главным законом страны обязательств" / При этом вакцина от коронавируса не вошла в национальный календарь прививок. Она находится в списке прививок, утверждаемом Минздравом России, которые проводятся по эпидемиологическим показаниям, — он определяется Главным государственным санитарным врачом субъекта РФ.
Лена Мисько
еще раз - тебя кто-то прессовал? заставлял? с работы выгонял?
Лена Мисько
считать тех кто вакцинировался глупее себя ... ты с чего так решил? им нечем думать, а тебе есть чем?
Лена Мисько
в этой статье тебе конкретно что не понятно? http://rapsinews.ru/publications/20210705/307189847.html
Лена Мисько
ты подгоняешь вопрос под ответ в одном ты веришь Рошалю (потому что тебе это выгодно), в другом не веришь... и он из великого врача становится вралем... всё... с меня достаточно ты как не умел, так и не умеешь аргументировано спорить а хрень читать - только время терять... мне не интересно
Ritchie Blackmore
Вот они себя и обезопасили или очередная лапша на уши населения. "Юристы сочли, что обязательная вакцинация не противоречит закону" Цинизм зашкаливает. И что характерно - сторонники вакцинации ( клинического исследования или опыта на себе ) вот этой отмазке рады как малое дитя игрушке! Их же в стойло, а они рады! Манипулирование массами является несомненной заслугой правящей партии. Зомбируют народец по полной программе. Не думал эту варварскую и противозаконную чушь читать от тебя. Да.................. Кошмар.
Ritchie Blackmore
Ты читаешь только свои комментарии. Ничего не видишь и не слышишь. Во всей стране беспредел, а ты не в курсе!
Лена Мисько
❗️Москва с понедельника отменяет QR-коды для ресторанов и кафе из-за успешного хода вакцинации. Об этом сообщил Сергей Собянин. @pdmnews
Лена Мисько
Сегодня отмечает свой день рождения бывший игрок «Спартака» Андрей Дикань. *** Андрей своей блестящей игрой доказал, что в «Спартак» перейти никогда не поздно. Феноменальная игра на выезде против «Марселя» в одночасье превратила вратаря в кумира красно-белых трибун. Отдельно стоит отметить нереальные сейвы в Турции под эмоциональный репортаж Шмурнова, и фантастическую игру против «Аякса». Сейчас Андрею 44 года, за плечами яркая карьера в российском чемпионате. Жаль, что из-за столкновения с Кержаковым Дикань пролетел мимо Евро-2012. Всего за «Спартак» вратарь провёл 69 встреч.
Лена Мисько
отличный смелый вратарь
сергей озеров
Вратарь отличный и человек спокойный,порядочный,в отличии от говнюка Кержакова,который умышленно,подло сломал Диканю лицевые кости.
Лена Мисько
Во повезло парню!!!! *** [Esquire] В космос с Джеффом Безосом полетит (https://esquire.ru/articles/275353-v-kosmos-s-dzheffom-bezosom-poletit-18-letniy-vypusknik-shkoly-on-stanet-samym-molodym-astronavtom-v-istorii/) 18-летний выпускник школы. Он станет самым молодым астронавтом в истории
Лена Мисько
По информации Sport24, Дмитрий Комбаров принял решение о завершении профессиональной карьеры. Спасибо за игру, Дмитрий!
Лена Мисько
❗️Матч за Суперкубок России в Калининграде, в котором 17 июля сыграют «Зенит» и «Локомотив», пройдет с использованием VAR.
Лена Мисько
Мутко против, [16.07.21 20:01] По моей информации Бердыев прямо сейчас вылетает из Казахтана в Москву на встречу с руководством РФС. По словам источника в футбольном союзе с тренером пока были только короткие телефонные переговоры, но первая встреча состоится уже в ближайшие дни. На данный момент Курбан Бекиевич один из основных кандидатов. При этом, ни с Виллашем Боашем, ни с Иохимом Левом переговоры даже не велись и их кандидатуры не рассматривались.
Лена Мисько
Старикам везде у нас почет
Лена Мисько
Нобоа поди уже озаботился сменой гражданства
Лена Мисько
Сергей Игнашевич - один из кандидатов на должность помощника тренера сборной России.
Алевтина Трофимова
Ух ты, Сесар Навас, Азмун, Нобоа, добро пожаловать
Алевтина Трофимова
Зачем? Таджиков, узбеков и киргизов можно и без него натурализовывать
Лена Мисько
кто-то же должен щеголять в костюме)
Максим Комаров
Конечно, костюм красит человека. Но Серега - не Саутгейт! Семак или, вот, Аленичева ты добавила (я согласен). Ещё Дима Хохлов неплох. По части умения носить костюм)
Лена Мисько
Владелец "Спартака" Леонид Федун по просьбе РИА Новости оценил предлагаемые изменения в российском футболе. ▪️ В России футбол не является бизнес-проектом - реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги; ▪️ В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений; ▪️ При обсуждаемом формате "Юпитер 16" может случиться, что "Спартак" не проведет ни одного домашнего матча с ЦСКА на первом этапе, а это потеря для клуба до 50 млн руб; ▪️ РФС должен гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников; ▪️ В целом Федун поддерживает инициативу РФС, но "крайне важно избежать изъянов в системе".
Лена Мисько
🏆 Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена. Мюнхен стал хозяином финала ЛЧ-2024/25. Стамбул два года подряд лишался права на проведение финала ЛЧ. В 2022 году финал состоится в Санкт-Петербурге. В 2024 году победитель Лиги чемпионов определится в Лондоне.
Лена Мисько
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в Санкт-Петербург.
Алевтина Трофимова
пусть хоть так на Кубок посмотрят)
сергей озеров
Так что ли Миллер в УЕФА слюнявит миллионы...Посмотрит на правильный футбол,правильных арбитров вживую, не из космичнской академии....Фамилию,правда ни его,ни Дюкова не нанесут....
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [16.07.21 18:24] Кстати, обратили внимание, что среди судей, допущенных к обслуживанию игр в РПЛ в этом сезоне сразу шесть питерских мужчин и только четыре москвича. Еще, конечно, двое из Дмитрова и один из Люберец, то есть, подмосковных. Но некоторые конспирологические мысли в голову приходят. Нет?
Лена Мисько
Игнашевич: «Что есть в сборной Италии, было и в «Зените», но у нас схема Манчини барахлила» «Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодёжке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе. И было видно всё: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила», — цитирует Игнашевича сайт «Матч ТВ».
Лена Мисько
Андрей Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
сергей озеров
Шо опять?
Лена Мисько
Тысячи иностранцев "потерялись" в Петербурге после Евро-2020 Чемпионат Европы закончился, фан-зоны разобраны, болельщики разъехались по своим городам и странам. Но, как выяснилось, не все любители футбола отправились домой - 2000 иностранцев по каким-то причинам решили не уезжать. С понедельника полиция начнет искать "потеряшек" и отправлять их на Родину. Напомним, что болельщики должны были покинуть Петербург до 13 июля.
Лена Мисько
ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [16.07.21 19:57] По ТВ-правам и тендеру, о котором было упомянуто после исполкома. Пока, как мне говорят, будет 4 претендента. ГПМ (Матч ТВ) ОККО Яндекс Платформа Старт (Мегафон и Мэйл). Применительно к ОККО говорят о сумме в 3 млрд в год (медиа и коммерческие права). Применительно к Яндексу - о 2,2 в год (медиаправа). Сейчас за права платят 1,7 в год - часть денег минусуют за ВАР.
Лена Мисько
За право транслировать РПЛ намечается серьёзная борьба. Где вам будет комфортнее всего смотреть футбол?
сергей озеров
Мне на Пеовом и Втором канале ТВ
Лена Мисько
Опрос : 🧢 А как вы относитесь к кандидатуре Курбана Бекиевича Бердыева на посту главного тренера сборной России? - Отличный вариант. Построит интересную игру и даст импульс. - Приемлемый вариант. Есть плюсы и минусы - Плохой вариант. Мне его футбол не нравится - Все равно / не знаю кто это
Ruslan Zakirov
Для меня - это приемлемый вариант. Если он сможет забить на хотелки Дюкова, то будет толк. А нет. Так и будите дальше болеть за Жиркова и Эль Капитанище, а некоторые надеяться, что Зобнин опять ошибется.
Сергей Микульский
Приемлемый вариант. Только Бердыев тяготеет к игре от обороны, которой у нас пока нет. Однако в нынешней ситуации подойдёт.
Ruslan Zakirov
Я думаю, что при независимости тренера от руководства Газпрома Бердыев мог бы играть парой Джикия-Кутепов и достигать вполне приличный результат.
Максим Комаров
Руслан, как может тренер быть независимым от руководства (Газпрома или ООО Ромашка), если это самое руководство платит ему деньги? Парочка Джикия/Кутепов это, конечно, Надежда русского футбола! Тут, я думаю, любой туркмен застрелится, не только Бердыев.
Ruslan Zakirov
А есть какие-либо реальные альтернативы напарнику Джикии? Только серьезно.
Максим Комаров
Если серьезно, то я не видел Джикию в схеме четыре в линию. Ни в Амкаре, ни в Спартаке (Каррера/Тедеско), ни в сборной России эту схему не практиковали. Поэтому, мне сложно ответить на твой вопрос. Первые 2 игры по весне Тедеско провалил, а играл именно 4-4-2. И Джикия там «плавал». Наверное, ты прав в том, что «пара» защитников должна быть сыграна. В сборной этого сложно достичь, дело за клубом. Тогда - Жиго! Натурализовать и заиграть за сборную. На фланг тогда Сантоса или Айртона. Ничего не вижу в этом неприемлемого.
Максим Комаров
Кстати, Саба Сазонов выбил в Динамо контракт на 1,5 млн! Это, блин, нечеловеческий пипец! Футболист в РПЛ играл лишь против Тамбова в ничего не решающем матче. Конечно, виноват лимит. Хрен бы ему в Голландии такой контракт дали. И в Зените правильно поступили, что послали на хер с такими запросами. И Галицкий абсолютно прав - не нужно плодить мажоров! Но. Динамо тренирует толковый парень. Ему Саба нужен. Видит? Видит. Жду бенефиса этого защитника в грядущем сезоне.
Максим Комаров
А по товарнякам Спартака я поостерегусь делать выводы. С Сочи я пробухал, да и не информативно. С Рубином смотрел 34 минуты. Отметил Колю Рассказова. Он заматерел и сожрал Хвичу… удивил. Отметил тоже игру в защите Айртона. Но правый фланг атаки Рубина не давил. Тут Слуцкий или приберёг, или не может. У него слева всё хорошо) Хвича, Макаров… Деспот тяготеет туда же. Деспот, кстати, выдающийся персонаж! Я жду его в Зенит… но вряд ли. Ему надо в старт, а Дзюба пока при делах.
Ruslan Zakirov
Ты прежде чем предлагать натурализовать Айртона, Жиго и Сантоса сначала бы попросил разрешения ... у Газзаева.
Ruslan Zakirov
Я сильно сомневаюсь, что кроме игрищ агентов от этого парня (Сазонова) можно что-то ожидать.
Ruslan Zakirov
У меня по Рассказову свое мнение. Я как раньше видел в нем конус, так и прошлой игрой он ничего особого не показал. Естественно, что по межсезонному матчу судить о состоянии того же Хвичи не стоит. Там и физические нагрузки, и предпродажная подготовка могут сказаться. А вот Айртон действительно показал то, что почему-то другие у него не видели раньше - классную игру в отборе, позиционно грамотное построение при защите. Все атакующие игроки Рубина поочереди залазили к нему на фланг и он всех сжирал с потрохами. Так еще и верховые мячи играл в своей штрафной.
Ritchie Blackmore
Не думаю, что хитрый Бердыев согласиться работать с этими болванами в руководстве. Он же не солдафон - осетин -мне приказали, я исполнил!
Максим Комаров
Есть очень сильные защитники, они набираются опыта. Саба Сазонов теперь в Динамо, Данила Прохин в Сочи, Дима Чистяков и Хотулев - в Зените. Тренер нужен парням нормальный, не Бердыев.
Ruslan Zakirov
Что ты в них хорошего нашел кроме питерского происхождения? Извини, но по-мне это такое же барахло как и Маслов, только что все тщедушные какие-то. У Бердыева есть своя фишка: он не чурается опускаться на уровень детского футбола и выправлять ошибки детских тренеров, водя игроков за руку и объясняя, как встречать правильно соперника, как подстраховывать, как играть в командную защиту. Думаю, его знания и терпение помогут всем.
Максим Комаров
Руслан, ты явно не в теме. Это футболисты с антропометрией Серхио Рамоса. Погоди немного, вернёмся к этому разговору. У нас (в СПб) невероятно талантливые ребята из поколения начала века. И их сейчас ведёт Андрей Аршавин, и это не формальный подход. Он сам работает с юношескими командами на поле. Там же Костя Зырянов, Влад Радимов, Саша Анюков. Зенит по юношам выиграл всё вообще.
Максим Комаров
В сборной нет возможности водить за руку и переучивать. Если только это не финский (датский, шведский, венгерский, швейцарский) вариант: тренер работает с командой от молодежной - до Главного турнира! Ну финны 10 лет к этому шли. Этот путь перспективен. И специалист в России есть - Михаил Галактионов. А вот терпения у нас нет. Точнее, не так: у тебя, у меня, у Лены - терпение есть. Ещё есть люди, которые поймут. И подождут! Но масса задавит негативом. Поэтому, у нас возможен только Фольксштурм.
Ruslan Zakirov
Я про мясо говорю. А эти мальчишки все суптильные и боятся физического контакта.
Ruslan Zakirov
В сборной есть время и возможность. Это доказали уже и Хиддинк и Черчесов на ЧМ-2018. Один показал, что корявость и раскоординированность российских футболистов просто запредельная. Поэтому он сначала развивал у них координацию движений, а уж потом задавил их физикой. Черечесов просто сделал физику. Другое дело, что на этот раз, видать кто-то на него надавил и сказал, чтобы не давил физикой, а то Эль Капитанище не поспевает за таким темпом. Отсюда и нежелание полноценно использовать скоростных Черышева и Ионова.
Максим Комаров
Иди в хуй, собака дикая! Не обсуждается. Салатыч проиграть хоте?
Ruslan Zakirov
Ну вот и поговорили. Салатыч выполнял заказ от работодателя. Ни один психически здоровый тренер каким бы Салатычем он ни был, не стал бы себе в основу ставить Жиркова и убирать Черышева за то, что слишком быстро по полю бегает.
Максим Комаров
Кто субтильные? Это люди за метр девяносто, все. С умениями стоять на ногах! Брат, их Аршавин тестит, это знак качества!
Максим Комаров
Черышев перманентно травмирован Мостовой на короне
Максим Комаров
Футболу России необходима пауза. Надо признать (уже официально, мы то давно признали), что мы - в глубокой жопе. И вакансия тренера сборной не привлекает даже Валеру Карпина! А нафиг - под расстрел?! Я парней понимаю (Карпин, Семак, Слуцкий). Брать непонятных рвачей (Тедеско/Боаш/Бердыев) это путь в никуда. Пауза! Давайте пропустим Катар, пропустим Евро-2024, да пофигу. Но создадим сильную армию… пардон, сборную! Если Путин сумел при бюджете в 100 раз меньшем, чем в США, показать миру «кузькину мать» (в Сирии), и вернуть пиетет к ВКС России, то уж сборную по футболу то почему нет?! Нужно время. Предлагаю «доверить бизнес профессионалам»)))

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