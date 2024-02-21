Старовойт: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в Курской области

Telegram-канал Романа Старовойта Украинские боевики снова обстреляли территорию Курской области. Под удар попали сразу четыре населенных пункта в Суджанском и Кореневском районах, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии