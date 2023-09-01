Гурулев настаивает на ударе ТЯО в Работино. "И мы пойдем в наступление"

Владимир Самборский

Война идет русских с русскими! Генерал хочет наших же уничтожить,хоть они и под желто-блакидными флагами. Есть вариант,хорошо показавший себя в ВОВ: прорыв обороны с широким охватом (окружением), из которого либо отступит противник,как немцы,либо сдастся (как в Мариуполе). Вообще брать хорошо укрепленные города в лоб (Бахмут,Авдеевка, Марьинка) - дурдом. Таким путем можно затратить годы, чтобы освободить Харьков, Запорожье и т.д. Те же хохлы воюют мудрее, как это было осенью прошлого года в Харьковской области. Мое мнение - это странная война. Главный ее мотив - уничтожение русских на Украине? Пусть они лучше приходят в себя, находясь в плену...