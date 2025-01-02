Несколько раз мы отмечали Новый Год в разных странах, и каждый раз это было не как в России. Возможно потому, что в Европе больше любят и почитают католическое Рождество, а может потому, что праздники традиционно отмечают в кругу семьи, а не в гуляниях по городу.
Как отмечают Новый Год в Европе и почему это не сравнить с Россией
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Смешно: автор пишет о праздновании Нового года в немецком Аахене, а на фотографиях - мой Ганновер)) И да, в Германии с размахом праздуют Рождество, а Новый год отмечают спокойно без фанатизма, (большинство людей уезжает куда-нибудь на длинные выходные). Петарды и фейерверки - обычная традиционная новогодняя история - выходят стрелять в 00:15 и около часа на улице сплошная пальба, после чего все стихает и люди расходятся по домам.
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10 час.
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