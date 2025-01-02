Как отмечают Новый Год в Европе и почему это не сравнить с Россией

Несколько раз мы отмечали Новый Год в разных странах, и каждый раз это было не как в России. Возможно потому, что в Европе больше любят и почитают католическое Рождество, а может потому, что праздники традиционно отмечают в кругу семьи, а не в гуляниях по городу.