Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Иран простился с Верховным лидером: Рекордные 15 млн человек вышли на траурную церемонию

Иран простился с Верховным лидером: Рекордные 15 млн человек вышли на траурную церемонию

В Иране состоялись похороны Верховного лидера Али Хаменеи.Церемонии прощания, по предварительным данным, стали самыми массовыми в истории человечества: от 12 до 15 миллионов человек приняли в них участие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии