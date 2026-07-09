Иран простился с Верховным лидером: Рекордные 15 млн человек вышли на траурную церемонию

В Иране состоялись похороны Верховного лидера Али Хаменеи.Церемонии прощания, по предварительным данным, стали самыми массовыми в истории человечества: от 12 до 15 миллионов человек приняли в них участие.
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