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Живая Кубань

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  • Галина Светлая
    Это война к сожалению.Что там было на самом деле узнаем позже.Танк ВСУ атаковал...
  • Галина Светлая
    Как вы правы.Разучились летать...
  • Россиянин
    Ну так надо бы возродить самолет-парту У2. Спорим, что даже асы на СУ57 мечтают полетать на этом самолетике. Тихоходн...Разучились летать...

Теперь добровольцы Росгвардии будут иметь одинаковые льготы с контрактниками и мобилизованными

Теперь добровольцы Росгвардии будут иметь одинаковые льготы с контрактниками и мобилизованными

Теперь добровольцы Росгвардии будут иметь одинаковые льготы с контрактниками и мобилизованнымиПравительство РФ одобрило вынесенный депутатами и членами Совета Федерации законопроект, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей социальные и трудовые льготы, такие же, как на военнослужащих-контрактников и мобилизованных.

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