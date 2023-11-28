Теперь добровольцы Росгвардии будут иметь одинаковые льготы с контрактниками и мобилизованными

Теперь добровольцы Росгвардии будут иметь одинаковые льготы с контрактниками и мобилизованнымиПравительство РФ одобрило вынесенный депутатами и членами Совета Федерации законопроект, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей социальные и трудовые льготы, такие же, как на военнослужащих-контрактников и мобилизованных.