Нефть РФ стала лишней: китайские «чайники» закрываются, старые трюки не работают - Bloomberg

После серии банкротств независимых заводов в провинции Шаньдун, внутренний рынок переработки в Китае стал более осторожным и дисциплинированным в подходе к условиям тонкой маржи и перепроизводства ради повышения прибыли.
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