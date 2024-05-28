ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍👍ТОЛЬКО КОГДА ПО БАШКЕ ЕМУ ДАДУТ ПРИЕЗЖИЕ УПЫРИ- МОЖЕТ ПРОЗРЕЕТ....ИЛИ УЖЕ ПОЛНЫЙ КРАХ В ГОЛОВЕ ЕГО...Зюганов поддержал...
  • Поля Русс
    ВЫСТАРЕЛСЯ....УЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ГОВОРИТ....ЗАБЫЛИ ЕГО, ТАК ОН РЕШИЛ "ВЫСТРЕЛИТЬ"....НО- НЕУДАЧНО...ВЫСТАРЕЛСЯ...Зюганов поддержал...
  • алекс кузь
    Буржуазная война - долбить население, пролетарская - долбить буржуазию.Кадыров рассказал...

Зюганов поддержал мигрантов, обвинил «околовластные круги» в пропаганде фашизма и сравнил любимого философа Путина с Бандерой

Зюганов поддержал мигрантов, обвинил «околовластные круги» в пропаганде фашизма и сравнил любимого философа Путина с Бандерой

Политнавигатор Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поставил знак равенства между капитализмом и фашизмом.

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Комментарии
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Михаил Абросимов
Менеджеры ЗАО КПРФ провели расширенное совещание по усилению эффективности торговли Родиной. Так более похоже.
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45 мин.
Поля Русс
ВЫСТАРЕЛСЯ....УЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ГОВОРИТ....ЗАБЫЛИ ЕГО, ТАК ОН РЕШИЛ &quot;ВЫСТРЕЛИТЬ&quot;....НО- НЕУДАЧНО...ВЫСТАРЕЛСЯ...
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15 мин.
Поля Русс
👍👍👍👍👍👍ТОЛЬКО КОГДА ПО БАШКЕ ЕМУ ДАДУТ ПРИЕЗЖИЕ УПЫРИ- МОЖЕТ ПРОЗРЕЕТ....ИЛИ УЖЕ ПОЛНЫЙ КРАХ В ГОЛОВЕ ЕГО...
Ответить
10 мин.

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