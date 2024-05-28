Зюганов поддержал мигрантов, обвинил «околовластные круги» в пропаганде фашизма и сравнил любимого философа Путина с Бандерой

Михаил Абросимов Менеджеры ЗАО КПРФ провели расширенное совещание по усилению эффективности торговли Родиной. Так более похоже.

Поля Русс ВЫСТАРЕЛСЯ....УЖЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ГОВОРИТ....ЗАБЫЛИ ЕГО, ТАК ОН РЕШИЛ "ВЫСТРЕЛИТЬ"....НО- НЕУДАЧНО...ВЫСТАРЕЛСЯ...