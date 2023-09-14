«Подрос, Единоросс!»: Сын Дмитрия Анатольевича - Илья, принял мудрое участие в заседании папиной «Единой России». Вынесет ли народ второго Медведева?

Любовь Русяева Он что там один такой? Недалеко то время, когда он станет министром какой то отрасли. Начал с низов, и то хорошо.

вс владимир сергеев Статья НЕхорошая..можно подумать Афтор был лично в США с Ильёй и знает Зачем он там..! ?? Дм. Анатольевич- друг , соратник Путина , значит Путин ему доверяет ! " Доверил "даже пост Президента !!!! Так что , инсинуации в сторону..и пусть младший Медведев работает...и служит стране , Успехов !