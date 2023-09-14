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  • Тамара Мадич
    Дай бог, чтоб не перевелись наследники нашей "уважаемой" элиты, за благополучную жизнь которой наши отважные воины кл...«Подрос, Единорос...
  • владимир сергеев
    Статья НЕхорошая..можно подумать Афтор был лично в США  с Ильёй и знает Зачем он там..! ?? Дм. Анатольевич- друг , со...«Подрос, Единорос...
  • Любовь Русяева
    Он что там один такой?  Недалеко то время, когда он станет министром какой то отрасли. Начал с низов, и то хорошо.«Подрос, Единорос...

«Подрос, Единоросс!»: Сын Дмитрия Анатольевича - Илья, принял мудрое участие в заседании папиной «Единой России». Вынесет ли народ второго Медведева?

«Подрос, Единоросс!»: Сын Дмитрия Анатольевича - Илья, принял мудрое участие в заседании папиной «Единой России». Вынесет ли народ второго Медведева?

На заглавном и очень красивом фото, сделанном на заседании партии «Единая Россия», посвящённом социально-экономическому развитию и цифрофизации государственных услуг на новых территориях России, хорошо видно Илью Дмитриевича Медведева.

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Комментарии
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Любовь Русяева
Он что там один такой?  Недалеко то время, когда он станет министром какой то отрасли. Начал с низов, и то хорошо.
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28 мин.
вс
владимир сергеев
Статья НЕхорошая..можно подумать Афтор был лично в США  с Ильёй и знает Зачем он там..! ?? Дм. Анатольевич- друг , соратник  Путина , значит Путин ему доверяет !   &quot; Доверил &quot;даже пост Президента  !!!! Так что , инсинуации в сторону..и пусть младший Медведев  работает...и служит стране , Успехов  !
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5 мин.
ТМ
Тамара Мадич
Дай бог, чтоб не перевелись наследники нашей &quot;уважаемой&quot; элиты, за благополучную жизнь которой наши отважные воины кладут свои головы на фронте.
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50 сек.

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