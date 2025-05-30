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Дело в отношении директора центра РУДН возбудили из-за незаконной легализации мигрантов

Дело в отношении директора центра РУДН возбудили из-за незаконной легализации мигрантов

Дело возбудили в отношении директора международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы из-за незаконной легализации мигрантов в России.

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