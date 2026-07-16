Правда ли, что леность — черта русского характера

15 июля в России неофициально отмечают День русской лени. Повод, казалось бы, шуточный, но за ним скрывается серьёзный исторический вопрос: действительно ли лень является особенностью русского характера или это устойчивый стереотип, возникший под влиянием чужих представлений о России? Образ русского человека, который «лежит на печи и ничего не делает», прочно вошёл в массовое сознание.