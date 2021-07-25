Эксперт рассказал, как можно получить лучший процент по кредиту

Известия/Павел Волков Для получения самого низкого процента по кредиту россиянам стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах и оценить необходимость оформления страховки, так как иногда платежи могут быть выгоднее без нее.
Известия/Павел Волков Для получения самого низкого процента по кредиту россиянам стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах и оценить необходимость оформления страховки, так как иногда платежи могут быть выгоднее без нее.
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