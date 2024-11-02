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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

ВСУ ночью ударили ракетами по российским регионам. Среди них — Орловская область

ВСУ нанесли удары ракетами по территории России. На российские регионы пришелся удар сразу в нескольких областях: в вечернее время 1 ноября и в ночные часы 2 ноября ВСУ атаковали Орловскую, Тульскую, Курскую, Брянскую области, а также Крым.

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