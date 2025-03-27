Дмитрий Дробницкий. Черное море и план Б

Продолжение темы: Невозможное,- возможно.Как США планировали уничтожить Британию всего за несколько лет до Второй мировой войныПредыдущая тема: "Апофеоз войны": геноцид коренного украинского населения, как самоцель западных стран.
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