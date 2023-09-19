ЗНАЧЕНИЕ СВО ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Людмила Лиханова Терпение Путина - это логичность, осторожность против банды и поэтому именно эти его и его единомышленников чувство помогло не сгинуть в открытой борьбе, а исподволь постепенно зачищать стравливая и действуя другими способами, как бы находясь в стороне от схваток. Терпение дало нам возможность жить , возрождать страну к ужасу запада, который проморгал эти изменения.

Сергей и что с этой гнилью поделали??? а ничего...