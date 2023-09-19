Сегодня ещё сложно сказать, где (в плане, где мы остановимся – в Киеве, Варшаве, Берлине, Париже или Лондоне) и когда завершится СВО, но ряд выводов уже можно сделать.
ЗНАЧЕНИЕ СВО ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Комментарии
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Людмила Лиханова
Терпение Путина - это логичность, осторожность против банды и поэтому именно эти его и его единомышленников чувство помогло не сгинуть в открытой борьбе, а исподволь постепенно зачищать стравливая и действуя другими способами, как бы находясь в стороне от схваток. Терпение дало нам возможность жить , возрождать страну к ужасу запада, который проморгал эти изменения.
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4 час.
Сергей
и что с этой гнилью поделали??? а ничего...
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2 час.
В
Василий
Насчет того что именно СВО показало продажность нашей культуры - аффтор, не выпил ли ты лишку? То, что именно засилье западных ценностей вокруг нас и породило таких как Галкин-Ургант-Моргенштерн и прочих - не видеть это не может только слепо-глухо-немой.
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2 час.
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