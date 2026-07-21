Парламентарии предложили лишить Плющенко крупного гранта из-за скандала с сыном

Академия фигурного катания Евгения Плющенко оказалась в центре нового общественного спора после подачи заявки на получение гранта в размере около 24,1 млн рублей для постановки ледового шоу «Снежная королева».
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