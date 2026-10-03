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Мировое обозрение

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Международно-правовые основания принадлежности Курильских островов России

Международно-правовые основания принадлежности Курильских островов России

Главное в тезисах: Тезис 1: Япония лишилась юридических прав на Курильские острова ещё в 1905 году — Портсмутский договор аннулировал обменный трактат 1875 года, по которому Токио получил архипелаг.

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