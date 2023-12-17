Зеленскому понадобилась «победа»: эксперт объяснил фарс с объявлением патриарха Кирилла «в розыск» на Украине

Украинская полиция «объявила в розыск» Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – с 11 ноября 2023 года предстоятель Русской Церкви считается СБУ и МВД Украины «лицом, скрывающимся от досудебного расследования».
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