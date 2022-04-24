«Из-за русофобства поднимаются всевозможные силы, чтобы забрать у нас соревнования. Надо как минимум требовать компенсации». Свищев о переносе ЧМ по плаванию из России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

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