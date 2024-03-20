Экстрасенсы раскроют тайны Бузовой: звезде шоу-бизнеса расскажут, какая судьба ее ждет

Ольге Бузовой расскажут о ее судьбе экстрасенсы телеканала ТВ-3. Она станет первой звездной гостьей программы «Человек-невидимка», где эксперты угадывают детали из жизни и рассказывают о будущем публичной персоны, не видя ее саму.