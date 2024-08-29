Начатая Байденом «война за чипы» усилила позиции китайской Huawei — СМИ

Ограничения на доступ к передовым технологиям чипов для искусственного интеллекта (ИИ), введенные США в отношении Huawei, вынудили Китай ускорить развитие собственной полупроводниковой отрасли, 29 августа сообщает китайское издание Responsible Statecraft.
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