Из-за атаки ВСУ погиб начальник управления ГРЧЦ по Запорожской области

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка, сообщил Роскомнадзор.