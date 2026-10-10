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Павлу Дурову 42: бунтарю, которому всё сходило с рук, теперь грозит 20 лет тюрьмы

Павлу Дурову 42: бунтарю, которому всё сходило с рук, теперь грозит 20 лет тюрьмы

10 октября Павлу Дурову исполнится 42 года. К этой дате основатель Telegram подошел человеком, которого трудно узнать: тот, кто годами оберегал личную жизнь от посторонних, теперь сам рассказывает о своих детях.

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