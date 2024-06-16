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"Склонить Россию": обнародованы итоги первого дня "саммита мира" по Украине

"Склонить Россию": обнародованы итоги первого дня "саммита мира" по Украине

На второй день саммита в Швейцарии западные державы и другие страны мира планируют достигнуть консенсуса в осуждении ввода российских войск на Украину и подчеркивании озабоченности человеческими жертвами конфликта.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
сборище ущербных
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14 час.
Житель Империи
А «дорожки» на зеркальнвх столиках были достаточно длинные…, всем ли хватило?
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14 час.

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