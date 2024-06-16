"Склонить Россию": обнародованы итоги первого дня "саммита мира" по Украине

На второй день саммита в Швейцарии западные державы и другие страны мира планируют достигнуть консенсуса в осуждении ввода российских войск на Украину и подчеркивании озабоченности человеческими жертвами конфликта.
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