В Финляндии в приграничных с Россией районах могут создать ОЭЗ

В зонах будут применять налоговые льготы или формы региональной поддержки Правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах, которые в большей степени пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов, передает 78.