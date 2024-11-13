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Петербургский дневник

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В Финляндии в приграничных с Россией районах могут создать ОЭЗ

В Финляндии в приграничных с Россией районах могут создать ОЭЗ

В зонах будут применять налоговые льготы или формы региональной поддержки Правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией регионах, которые в большей степени пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов, передает 78.

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