План Запада примирить Баку и Ереван в обход Москвы провалился

В последнее время наблюдалось резкое потепление отношений со стороны Еревана в отношении Анкары и Баку, когда предпринимались неимоверные усилия по немедленному заключению мирного соглашения и разблокированию всех коммуникаций, но пока эта линия не привела к серьезному прорыву.
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