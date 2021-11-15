Котлеты «Ласточкино гнездо»

Иногда обычные, классические котлеты приедаются. И тогда мы задумываемся, а что если попробовать приготовить необычные котлеты из мясного фарша? Сегодня мы рассмотрим очень интересный рецепт котлет, и расскажем, как именно их нужно готовить.