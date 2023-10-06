21 и 22 октября в Москве пройдет Volga Fashion Week сезона весна/лето 2024 Свои коллекции в особняке XIX века на площадке Loft Hall покажут более сорока дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Перми, Красноярска, Махачкалы и других городов страны.