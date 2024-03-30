Специалист Закондырин рассказал о системе мониторинга лесных пожаров в России

Исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин рассказал о системе мониторинга лесных пожаров в стране.
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