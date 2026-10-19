Есть места, которые не отпускают с первого взгляда. Когда смотришь на фотографии Чинейской железной дороги, кажется, что это декорации к фантастическому фильму: рельсы, вырубленные в отвесной скале, гигантские насыпи, перегородившие каньоны, и полное безлюдье вокруг.