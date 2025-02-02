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Удар HIMARS по интернату с людьми в Судже. Что говорят курские офицеры?

Удар HIMARS по интернату с людьми в Судже. Что говорят курские офицеры?

ВСУ ударили по интернату с людьми в Судже из Сумской области ракетами HIMARS. Эту информацию, ссылаясь на курских офицеров, сообщил военкор Евгений Поддубный, её же подтвердили, ссылаясь на данные ПВО, бойцы группировки войск "Север", которые сейчас выбивают украинских оккупантов из Курской области.

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