Второй подбородок раздражает и женщин, и мужчин, и это не обязательно лишний вес, поэтому советы из серии «похудеть» часто бывают голословными.
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