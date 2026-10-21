Если Дональд Трамп не доведёт до конца тему с отстранением Зеленского от власти, то ответные удары украинского узурпатора и его союзников-глобалистов погубят американского президента.
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Совершенно точно! Если Трамп сейчас не "выкатит" убойный компромат на Зеленского - его "сожрут" демократы.