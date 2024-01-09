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Песков: службы Подмосковья оперативно работали над восстановлением отопления

Песков: службы Подмосковья оперативно работали над восстановлением отопления

Власти Московской области и службы прикладывают максимум усилий для восстановления отопления. Однако где-то невозможно сразу ликвидировать последствия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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