Песков: службы Подмосковья оперативно работали над восстановлением отопления

Власти Московской области и службы прикладывают максимум усилий для восстановления отопления. Однако где-то невозможно сразу ликвидировать последствия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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