Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса

Для некоторых из нас борьба со стрессом может быть изнурительной. При этом длительный (хронический) стресс может привести к воспалению, ослаблению иммунной системы, повысить риск возникновения проблем с пищеварением, болезней сердца, увеличения веса, инсульта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии