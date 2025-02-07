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Всё о женщинах

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Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса

Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса

Для некоторых из нас борьба со стрессом может быть изнурительной. При этом длительный (хронический) стресс может привести к воспалению, ослаблению иммунной системы, повысить риск возникновения проблем с пищеварением, болезней сердца, увеличения веса, инсульта.

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