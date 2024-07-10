ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Светлана Коваленкова
    Страна!!!! Опомнись!!!!!В Москве понаехав...
  • Ина Куликова
    Я уже вносила предложение в ГосДу...у переселить всех гастарбайтеров на Рублевку. Не вняли...😋В Москве понаехав...
  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    за это скинхедов сажали и называли нациками. не одно десятилетие прошло, чтобы власти разглядели, кого пригрели...Россия ополчилась...

Прецедент создан. Чиновница, живущая на деньги госкорпорации, назвала наших "отважных", ФАШИСТАМИ

Прецедент создан. Чиновница, живущая на деньги госкорпорации, назвала наших "отважных", ФАШИСТАМИ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ  Пишут, что вчера сотрудница "Зенита" и РФС, Мария Александровна Измайлова, выдала: Для тех, кто не слышал, суть вопроса следующая.

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Комментарии
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Виктор Александров
Посмотрим, как из этого позора выберется ничего не гарантирующий &quot;гарант&quot; ...
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13 час.
Betahon
Да вы посмотрите, кто сидит в руководстве нашего народного концерна Газпром?! Половина -иностранцы!
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12 час.
саша дмитренко
на  видео  она  только  требовала  снять  плакат
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10 час.

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