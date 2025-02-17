В Челябинской области стартовало строительство дороги к «Зигальге»

В посёлке Тюлюк начались подготовительные работы по строительству дороги, ведущей к национальному парку «Зигальга»В посёлке Тюлюк начались подготовительные работы по строительству дороги, ведущей к национальному парку «Зигальга».
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