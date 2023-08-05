Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе

Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у Керченского пролива. Предположительно, судно было атаковано морским дроном, сообщило 5 августа Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram-канале.
Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у Керченского пролива. Предположительно, судно было атаковано морским дроном, сообщило 5 августа Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram-канале.
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