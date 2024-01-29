Правоохранительные органы отреагировали информацию о появлении извращенца с фонариком

Возмущенные горожане призвали жителей Смоленска не реагировать на приманки эксгибициониста Правоохранительные органы отреагировали на появление в Смоленске, преимущественно в Промышленном районе, извращенца с фонариком.
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