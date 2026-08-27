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Почему старательных сотрудников не ценят: взгляд изнутри

Почему старательных сотрудников не ценят: взгляд изнутри

История, о которой пойдёт речь, знакома многим. В каждом коллективе есть человек, который берёт на себя больше, чем положено, соглашается на любые просьбы и искренне верит, что его усилия обязательно заметят.

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