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Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро «Парк Победы»

Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро «Парк Победы»

Пересадки между метро и наземным транспортом станет более комфортной Возле станции «Парк Победы» метро Москвы ведутся работы, связанные с обновлением территории и созданием инфраструктуры для комфортной пересадки между метро и наземным транспортом.

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