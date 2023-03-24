Военное обозрение

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Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине

Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине

Стало известно об обращении правительства Люксембурга к властям США с предложением не исключать возможности обсуждения представленного Китаем плана мирного урегулирования по Украине.

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