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Бруну сделал третий хет-трик за «МЮ» и первый в АПЛ с 2021 года. У капитана 3+1 в игре с «Ипсвичем»

Бруну Фернандеш забил три раза в матче АПЛ впервые за пять лет. Полузащитник « Манчестер Юнайтед » отличился на 40-й, 61-й и 68-й минутах матча с « Ипсвичем » во 2-м туре.

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