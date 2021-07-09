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В Смольном оценили возможность введения QR-кодов в Петербурге

Глава комздрава заявил, что получить код можно будет после прохождения вакцинации. Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец оценил возможность введения в городе системы QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест.

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