Минпромторг подтвердил старт поставок модернизированных самолетов Ан-2 с новым двигателем ВК-800 в 2028 году

Поставки обновленных самолетов Ан-2 планируется начать уже с 2027 года, однако в первом этапе воздушные суда будут оснащаться двигателями предыдущего типа.
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